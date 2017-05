Benningen Der neue Freund heißt Amigo

„Die Schwierigkeit steigt mit dem Alter“, ergänzt Eric. Ab 14 Jahren und nach Erwerb sämtlicher Lizenzen auf dem Schlauchboot darf man erst ins Speedboot, erklärt Sandra Doderer – und das auch nur mit Helm und Schwimmweste. Sicherheit geht in diesem Fall vor. Wie erfolgreich die Benninger mit ihrem fleißigen Training sind, hat Sebastian Doderer unter Beweis gestellt, der in der Schlauchbootklasse Vizeweltmeister wurde.

Die Jugendgruppe trifft sich je nach Wetter an den Wochenenden zum Training am Bootshaus. Die 16-jährige Jana, bislang das einzige Mädel, hat vor allem Spaß am Fahren. Beim Rückwärtstor, bei dem man das Boot wenden und die Bojen rückwärts durchfahren muss, macht Jana den Jungs mitunter was vor. „Die Tore sind nur 2,10 Meter breit, da passt das Boot gerade so durch. Da muss man aufpassen, denn bei Berührung gibt es Punktabzug.“

Selbstverständlich können sich die Jungs für die Technik begeistern wie die selbst ausgetüftelte Lenkung oder die Bilgepumpe, mit der eingedrungenes Wasser wieder nach außen befördert wird. „Die hydraulische Teleflexlenkung ist weniger störungsanfällig wie die sonst übliche Seilzuglenkung, die auch mal reißen kann“, erklärt Fabian das Gestänge, mit dem der Fahrer die Manöver exakt ansteuern kann.

Für den Namen „Amigo“ gab es einen Wettbewerb, für den der Gewinner beim Schifferfest einen Preis erhält. Der Besuch lohnt sich, finden die Verantwortlichen . Am Donnerstag, 25., und Freitag, 26.­ Mai, soll in einem „Programm-Feuerwerk“ nicht nur traditionelle Blasmusik sondern auch Action geboten werden.

Das Weißwurstfrühstück am Donnerstag ab 10 Uhr begleitet die Band Charisma ab 11.30 Uhr mit uriger Blasmusik. Um 14 Uhr findet die Bootstaufe statt. Im Anschluss an die Taufzeremonie werden Schaufahrten mit dem Rennboot durch die MBC-Jugend stattfinden. Als weitere Attraktion haben sich einige „Amphicars“ angemeldet, mit denen die Besucher trockenen Fußes eine Taxi-Runde auf dem Neckar fahren können.

Am Freitag ist um 16 Uhr Festbeginn, ab 18 Uhr gibt es Unterhaltungsmusik durch den Musikverein Erdmannhausen. Danach wird die Schlagernacht mit DJ den „Klönschnack“ der Bootsfahrer begleiten. Neben Wurst und Fleisch werden auch die beliebten Calamares angeboten. Für Schleckermäuler werden am Donnerstag im Clubhaus Kaffee und Kuchen angeboten