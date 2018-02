Benningen Der Bau des neuen Bolzplatzes ist gestartet

Der zweigruppige Kindergarten Steinlanden ist notwendig, weil im 6500 Einwohner großen Benningen der Zuwachs an jungen Familien durch die S-Bahn und Neubaugebiete hoch ist. Mit 72 und 67 Kindern liegen die Geburtenraten der Jahre 2016 und 2017 weit über dem Durchschnitt der vorigen Jahre. Deshalb reicht die 2015 eröffnete Kindertagesstätte Seelach schon wieder nicht aus. Der zweigruppige Kindergarten soll ein Modularbau mit begrüntem Pultdach werden. Durch das schräg stehende Dach könne man in der höheren Wandseite Oberlichter anbringen. Zusätzlich zum Angebotspreis von netto mehr als 600 000 Euro plant man noch eine behindertengerechte Toilette, weitere Wasseranschlüsse, eine LED-Beleuchtung und eine Lüftungsanlage – zumindest für die Schlafräume – ein. Das „Provisorium“ könnte auch länger als zehn Jahre in Betrieb bleiben und sogar für eine dritte Gruppe in Richtung des Spielplatzes erweitert werden.

Bürgermeister Klaus Warthon hatte im Sommer 2017 betont: „In der Summe sind wir sicher, dass sowohl die Kita als auch der Bolzplatz und das Streetball-Feld sich auf dieser Fläche verwirklichen lassen.“ Auch Veranstaltungen wie der Sommerbiathlon oder das Rock Open Air werden weiterhin auf der Freifläche hinter der Gemeindehalle stattfinden können.

Einige Kinder werden schon im Vereinsraum im alten Schulhaus betreut. Daher habe man im Moment genügend Personal, so Ordnungsamtsleiterin Verena Wilhelm. Läuft in den nächsten Monaten alles glatt, soll der neue Kindergarten schon im September den Betrieb aufnehmen.