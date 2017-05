Benningen/Biathlon Sommerbiathlon erfreut sich großer Resonanz

Bereits zum vierten Mal hat am Sonntag der Sommerbiathlon des Skiclubs Benningen stattgefunden. Bei schönstem Wetter waren insgesamt 89 Sportler an den Start gegangen, etwa zehn mehr als im vergangenen Jahr. „Wir haben konstant 80 bis 90 Meldungen. Irgendwann möchten wir gerne die100er-Marke knacken“, sagte Bärbel Hofmann, Pressesprecherin des SC Benningen. Dieser Wunsch könnte in Erfüllung gehen, ist der Sommerbiathlon doch ein Alleinstellungsmerkmal in der Region.

„Eine vergleichbare Veranstaltung gibt es in Welzheim. So sind wir auf die Idee gekommen, auch ein solches Event im Sommer auf die Beine zu stellen. Aus Welzheim haben wir auch die Laser-Gewehre ausgeliehen, die hier zum Einsatz kommen“, berichtete Petra Arnold, die ebenfalls zum Organisationsteam des Biathlons gehört. Da aus Sicherheitsgründen nicht mit scharfer Munition geschossen werden durfte, wurde auf die ungefährlichen Laserwaffen zurückgegriffen. Am Vormittag fanden zunächst die Kinder-Wettbewerbe statt. Im Einzel setzte sich Tim Fischer vor Lasse Feil durch. Bei den Kinderteams B siegten „Die schnellen Vier“ in einer Zeit von 22:53,6 Minuten. Bei den Kinderteams A gewann das Team „N-K-L-N“ in 18:43,3 Minuten. Am Nachmittag machten sich dann die Erwachsenen auf die 600 Meter lange Strecke durch den Wald, die dreimal absolviert werden musste. Je einmal musste liegend und stehend geschossen werden. Jede „Fahrkarte“ hatte eine etwa 50 Meter lange Strafrunde zur Folge.