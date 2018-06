Benningen/Biathlon Sommerbiathlon auf zwei Tage ausgeweitet

Bei der Schülerstaffel, die zum erstem Mal in Kooperation mit der Grundschule in den Wettbewerb gehievt wurde, werden die Teilnehmer Tennisbälle in Laubsäcke werfen, die „Großen“ – also Jugendliche, Erwachsene, Team-Staffel und der neue Firmenlauf – werden jeweils stehend und liegend mit dem Lasergewehr schießen. Darin findet sich auch der besondere sportliche Anreiz: Wer sein Ziel verfehlt, muss pro Niete eine Strafrunde hinlegen. Je mehr Schüsse danebengehen, desto mehr muss folglich gelaufen werden.

Der Wettbewerb der Schüler, in dem sich Erst- bis Viertklässler messen werden, beläuft sich auf dreimal 300 Meter. Zweimal müssen dabei die Tennisbälle in Laubsäcke geworfen werden. Beim Firmenlauf sind fünfmal 300 Meter gefragt, jeweils zweimal wird stehend und liegend geschossen. Die restlichen Staffeln legen dreimal 600 Meter zurück und schießen einmal im Stehen, einmal im Liegen. Und keiner darf sich drücken: Im Regelwerk ist festgehalten, dass jedes Teammitglied auch die Laufstrecke absolvieren muss.

Zwei volle Tage also, die der Skiclub zu bewerkstelligen hat. Das muss gut organisiert sein. Dafür sind in diesem Jahr rund 40 Mitglieder zugange, um nicht nur den sportlichen, sondern vor allem den organisatorischen Ablauf zu bewerkstelligen. „Die Größe der Veranstaltung ist nur aufgrund der Unterstützung unserer Mitglieder und der vielen Sponsoren möglich, die wir bereits gewinnen konnten“, sagt Heidrun Beck, die erste Vorsitzende des Vereins. So werden auch selbstgebackene Kuchen und Kaffee im Foyer der Gemeindehalle angeboten.

Am Abend jeweils gegen 18 Uhr wird die Siegerehrung stattfinden und es winkt für jeden Sieger bis Platz drei ein Pokal. Beim Firmenwettbewerb wird es hingegen einen Wanderpokal geben – den Unterlegenen bleibt also genug Zeit, um bis zum kommenden Jahr treffsicherer zu werden.