Benningen/Biathlon „Hoffentlich sind die fünf Prozent nicht bei uns“

Benningen - Wer eine Freiluftveranstaltung organisiert, für den ist das Wetter naturgemäß ein ganz wichtiger Faktor. Das ist auch im Fall des Sommerbiathlons vom Skiclub Benningen nicht anders. Zum vierten Mal findet der am kommenden Sonntag (ab 11 Uhr) an der Gemeindehalle statt. „Bislang haben wir immer zumindest einen kleinen Schauer abbekommen. Am Dienstag lag die Regenwahrscheinlichkeit laut Prognose noch bei 40 Prozent, jetzt nur noch bei fünf“, sagt SCB-Pressewartin Bärbel Hofmann. „Hoffentlich sind die fünf Prozent nicht bei uns.“ Und selbst wenn, werden sich die Teilnehmer erfahrungsgemäß auch von ein paar Regentropfen nicht aufhalten lassen. Insgesamt 89 Starter sind angemeldet. „Das sind rund zehn mehr als im vergangenen Jahr“, freut sich Hofmann. „Wir waren ja schon beim ersten Mal überrascht von der Resonanz. Inzwischen ist der Sommerbiathlon offenbar fest etabliert.“