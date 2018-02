Benningen Beethoven-Kita sammelt mehr als 900 Euro dank Start-up

Die Spendensammelaktion ist einfach und in Schweden eine weit verbreitete Methode, um sich als Gruppe Projekte zu finanzieren. So geht’s: Man meldet sich als Gruppe bei „Neue Masche“ an, erhält ein Starterpaket mit Produktkatalogen, Bestelllisten und Produktmustern und beginnt dann, das Projekt bei Freunden und Bekannten vorzustellen und Bestellungen zu sammeln. Das umfangreiche Produktsortiment bietet Artikel für jedermann: Socken, handgemachte Naturseifen, Tees, Schmuck, Postkarten und vieles mehr. Die Besteller bezahlen für die Produktboxen circa 15 Euro. Davon gehen pro Box durchschnittlich vier Euro direkt an die sammelnde Gruppe. Doch auch die Besteller gehen dabei nicht leer aus, sie erhalten ein hochwertiges Produkt und tun ganz nebenbei auch noch etwas Gutes. Denn: Das Unternehmen vertreibt ausschließlich nachhaltig hergestellte Produkte und arbeitet außerdem eng mit verschiedenen sozialen Einrichtungen, wie beispielsweise dem Caritas-Verein oder der Freiburger Hilfsgemeinschaft, zusammen.