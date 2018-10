Benningen Aus Provisorium wird ein schöner Bau

Benningen - Als Notbehelf geplant, entwickelt sich die kleine, aber feine neue Kindertagesstätte Steinlanden bei der Gemeindehalle zum schönen Bau, der den Kindern auf wenig Platz viele Möglichkeiten bietet. Statt eines Provisoriums entschied der Gemeinderat, einen Modularbau aus Holz zu erstellen, der in der Nutzungsdauer einem „regulären“ Kindergarten nichts nachsteht. Das sehe man an der Beethoven-Kindertagesstätte, so Bürgermeister Klaus Warthon bei der Einweihung am Freitag, die in den 1970er-Jahren zunächst von der gleichen Firma erstellt worden war, und in der Zwischenzeit einige Male umgebaut und erweitert worden ist. Die Erzieherinnen haben während der Bauphase sogar auf Urlaub verzichtet, und seit dem Start im September zehn neue Kinder eingewöhnt, zeigte sich Warthon beeindruckt.