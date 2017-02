Benningen Auch ein Lebensretter darf sich eintragen

Seit dem 5. Juli 1979 wird in der Gemeinde das Goldene Buch geführt, das gar nicht gold- sondern ockerfarben ist, und das genau genommen weniger als Goldenes Buch, sondern viel mehr als Gästebuch bei besonderen Anlässen dient. Es gewährt damit einen Einblick in die jüngere Geschichte Benningens.

Der erste Eintrag aus dem Jahr 1979 erinnert an die 1200-Jahr-Feier der Gemeinde mit einem Festakt in der alten Sporthalle. Die erste Unterschrift stammt aus der Hand vom damaligen Landwirtschaftsminister Gerhard Weiser (CDU). Unter anderem auch der damalige Landrat und heute in Höpfigheim wohnende Ulrich Hartmann verewigte sich auf Seite eins, ebenso Gerhard Wacker, der anlässlich des Jubiläums eine umfassende Chronik geschrieben hatte, und der spätere Ehrenbürger Richard Hirschmann.

Seitdem folgten rund 25 Eintragungen. Ob das der Empfang von Ministerpräsident Lothar Späth und vom verteidigungspolitischen Sprecher der CDU im Bundestag, Manfred Wörner, im Jahr 1980 ist. Oder 1986 von Heinz Westphal (SPD), Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, und im Jahr 1999 von Hans Martin Bury, dem damaligen Staatsminister im Bundeskanzleramt.

Eine besondere Erinnerung verbindet Klaus Warthon mit dem Besuch des Landes-Finanzministers Gerhard Stratthaus (CDU) im Juli 1999. „Wir hatten erst morgens erfahren, dass er mit dem Schiff von Benningen nach Stuttgart fahren wird und sind dann schnell mit dem Buch zum Neckar gefahren, um ihn abzufangen und unterschreiben zu lassen. Das war gleichzeitig mein erster Kontakt mit diesem Buch nach meiner Amtseinführung“, sagt Warthon, der seit Juni 1999 an der Spitze der Gemeinde steht und in dessen Büro das Goldene Buch aufbewahrt wird.

Warthons Amtseinführung ist ebenso im Goldenen Buch festgehalten wie die Verabschiedung seines Vorgängers Peter Haaf. „Auf die Unterschriften der Amtseinführung blicke ich mit Wehmut“, sagt Klaus Warthon. Schließlich war mit Peter Creuzberger sein vorheriger Chef zu seiner Zeit als Kämmerer in Altdorf im Kreis Böblingen nach Benningen gekommen. Als amtierender Bürgermeister starb er fünf Jahre später an seinem 55. Geburtstag.

Im Jahr 2002 gab es in Benningen – wie überall im Land – Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen von Baden-Württemberg. „Wir wollten damals wieder die erhoffte Ortsumgehung thematisieren und dem Umwelt- und Verkehrsminister Ulrich Müller die Situation erläutern. Also luden wir ihn mutig ein, eigentlich ohne Aussicht auf Erfolg“, sagt Klaus Warthon. Doch der CDU-Landesminister kam tatsächlich am Vormittag nach Benningen, und hinterließ entsprechend auch seine Signatur.

Festgehalten sind im Goldenen Buch auch sportliche Erfolge von Benninger Bürgern, vor allem von Tänzern aus den Reihen des 1. TC Ludwigsburg. So durfte Karin Eser im Jahr 1985 unterschreiben, nachdem sie an der Weltmeisterschaft im Standardtanz teilgenommen hatte. Die Brüder Felix und Philipp Hanus wurden mit ihren Tanzpartnerinnen im Juni 1999 für ihre Erfolge ausgezeichnet. Und Philipp Hartmann, der mit Madeline Weingärtner und der Standardformation des TCL 2007 Tanz-Weltmeister wurde, durfte sich ebenfalls eintragen. Dazu gesellt sich die damalige Handball-Nationalspielerin Kathrin Blacha, die bei der WM 1997 Bronze holte und einst beim TSV Benningen das Handballspiel erlernt hatte. Später in den Jahren 2003 und 2004 wurde sie in Deutschland zudem Handballerin des Jahres. Ein besonderer Eintrag datiert vom 19. Juni 1981. Oberkommissar Peter Schulze wurde an jenem Tag als Lebensretter geehrt, nachdem der Wasserschutzpolizist eine Frau aus dem Neckar gezogen und ihr damit das Leben gerettet hatte.