Benningen Als Tausende zum Sportplatz strömten . . .

Besucher können erstmals am Sonntag, 4. November, in diese Welt voller Fußballgeschichte, Erinnerungsstücke und Anekdoten eintauchen. Dann findet von 11 Uhr an bei freiem Eintritt die Vernissage statt. Neben der Begrüßung von Bürgermeister Klaus Warthon, Grußworten des TSV-Vorsitzenden Gerhard Heim und von Sonja Hähnlen vom Bund für Heimatkunde sowie der Einführung von Museumsleiterin Christina Vollmer gibt es dank Julian Kaspar und David Förster einen musikalischen Rahmen – ihre Lieder passen zum Thema.Die Ausstellung steht unter dem Motto „Heimspiel“ und ist kreativ gestaltet: Ein Raum ist einer Kabine nachempfunden, ein anderer dem damaligen Stammlokal Adler, in dem die Bevölkerung 1954 gemeinsam das Wunder von Bern am Fernsehen verfolgte. Teilweise laufen die Besucher sogar auf Kunstrasen. Zu entdecken gibt es verschiedene Aspekte des Fußballs – nicht nur über den TSV selbst. Dazu zählt Wissenswertes zu den Anfängen der Sportart im 19. Jahrhundert in England und dazu, wie sich der Fußball während der Weimarer Republik in Deutschland etablierte – auch im TSV wurde die Fußballabteilung 1920 gegründet. Ausgestellt sind Unikate wie die Schuhe, die Miroslav Klose beim Spiel um Platz drei bei der Heim-WM 2006 in Stuttgart trug, sowie Trikots, Wimpel und Pokale, die der TSV Benningen über die Jahre sammelte. Ein Fotoalbum von Rudi Entenmann kann bestaunt werden – der älteste der „Entenmänner“-Brüder berichtet zudem in einem Video gemeinsam mit seinem einstigen Mitspieler Johann Reich über die erfolgreichste TSV-Zeit. Zu Gast sind beide – wie weitere Meisterspieler von 1960 – auch an einem Gesprächsabend im Museum am 15. November um 19.30 Uhr. An einer Taktiktafel, einem Tischkicker, beim Torwandschießen und bei einem Quiz können die Besucher selbst aktiv werden.