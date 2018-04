Benningen Allee verbindet Natur mit Kultur

Neben über 100 Jahre alten Obstbäumen steht der junge Nachwuchs gut. Wie sich Jung und Alt in der Obstbaumallee verbinden, kann sich auch der Lions Club einen „Generationendialog“ vorstellen. „Wenn die Bäume mal etwas größer sind, könnten Senioren mit Kindern zusammen Nistkästen bauen und als Zuhause für die gefiederten Piepmätze in die Äste hängen“, freut sich Hutter über das nächste Projekt und schenkt dem Bürgermeister einen Nistkasten. Das grüne Band zieht sich nun mit Bäumen, Hecken und Sträuchern von Beilstein über Oberstenfeld, Groß- und Kleinbottwar, Höpfigheim und Murr bis nach Benningen.

Darüber hinaus gefördert hat der Lions Club auch behindertengerechte Beobachtungsplattformen am Benninger Neckarparadies, am Naturdenkmal Riedwiesen in Oberstenfeld und am Biotop Schäferwiesen, wo zwischen Klein- und Großbottwar die Vorbereitungen für die Ansiedlung von Wasserbüffeln weiter voran getrieben werden, so Hutter. Insgesamt habe der Lions Club nun für rund 150 000 Euro Beiträge zur Heimatbewahrung und zum Naturerlebnis geleistet. Ein Teil dieser Summe wird über den Verkauf des beliebten Lions-Adventskalenders finanziert, der auch dieses Jahr wieder rechtzeitig zum Advent neu aufgelegt wird.