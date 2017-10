Benningen Abschluss der Sanierung wird gemeinsam gefeiert

Ungefähr 435 000 Euro, so die aktuelle Kostenrechnung, habe man verbaut, sagte Warthon in einer kurzen Ansprache. „Da sind die Nebenkosten wie Ingenieurleistungen aber noch nicht drin – das ist erfahrungsgemäß noch einmal ein Plus von 15 bis 20 Prozent.“ Damit ist man im Kostenplan geblieben. Bei der Sanierung wurden die Kanalisation und die Leitungen der Wasserversorgung komplett erneuert. Zusätzlich hat man noch ein Leerrohr verlegt, falls in den nächsten Jahren noch weiterer Kabelbedarf außer dem bereits vor einem guten Jahr von der Telekom verlegten Glasfaserkabel besteht. „So ein Leerrohr kostet nicht viel, und die Straße ist ja sowieso offen“, erklärte der Bürgermeister. Nun hofft er, die Straße „in den nächsten 40, 50 Jahren nicht mehr angreifen zu müssen.“ Das sei die normale Lebenserwartung einer Straße, was erklärt, dass die Sanierung in Benningen mit insgesamt 113 Straßen ein Dauerbrenner ist.

Im Zuge der Sanierung der Gottlieb-Storz-Straße wurde auch gleich noch ein Teilstück der Jahnstraße erneuert. „Wir haben im Jahr davor die Paulystraße saniert, da bot es sich an, auch gleich das Stück Jahnstraße, das die Gottlieb-Storz- und Paulystraße verbindet, mit in die Maßnahmen reinzunehmen“, so Warthon. Ein weiteres Stück der Jahnstraße – bis zur nächsten Kreuzung, der Motzerstraße – hat der Gemeinderat verbindlich für das nächste Jahr beschlossen. Die Schachtumbauten dafür wurden schon durchgeführt.