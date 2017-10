Brüssel - Der in Spanien wegen Rebellion angeklagte ehemalige katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont will in Belgien kein politisches Asyl beantragen. Das sagte auf einer Pressekonferenz in Brüssel. Dorthin war er mit einem Teil seiner separatistischen Mitstreiter ausgereist. Wie lange er in Belgien bleibe, sei noch nicht klar, sagte Puigdemont. Das komme auf die Umstände an. Die Staatsanwaltschaft in Spanien hatte gestern Anklage gegen ihn und weitere Mitglieder der abgesetzten Regionalregierung erhoben.