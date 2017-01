Brüssel - Der abgeschaltete belgische Reaktor Doel 4 dürfte am Freitagabend wieder ans Netz gehen. Der Betreiber Engie Electrabel veröffentlichte die neue Zeitangabe auf seiner Website. Der Reaktor hatte sich am Dienstag automatisch abgeschaltet nachdem im nicht-nuklearen Teil der Anlage Dampf ausgetreten war. Ein Arbeiter wurde verletzt. Ursprünglich sollte der Reaktor in der Nacht zum Freitag wieder eingeschaltet werden.