Beilstein - Und plötzlich war es Herbst, an diesem Samstagnachmittag – pünktlich zum Herbstauftakt der Beilsteiner Weinmacher. Bereits das elfte Mal jährt sich die Veranstaltung der örtlichen Weinanbauer. Der Wengerter Bernd Gemmrich ist in diesem Jahr Sprecher der Gemeinschaft und erklärt bei seiner Begrüßung das Ziel des stimmungsvollen Festes: „Mit dieser Aktion möchten wir die Bürger mitnehmen.“

Und genau so ist es dann auch im wörtlichen Sinne: Nach einer kurzen Andacht vor der Beilsteiner St. Anna-Kirche beginnt der kurze Umzug, bei dem die Besucher einem Traktor folgen, der einen festlich geschmückten Anhänger die Weinberge hinauf bis fast zur Burg zieht. Auf diesem Anhänger steht ein großer Holzbottich, in dem die Weintrauben gesammelt sind. Mitgebracht haben die Trauben die Beilsteiner Weinmacher – vier Eimer voll stammen von jedem Betrieb. Sie werden zunächst geraspelt, leicht gequetscht und dann in einer historischen Spindelpresse frisch gekeltert.

Gleich bei der ersten Kanne wird gemessen, wie viele Grad Oechsle in diesen ersten Trauben des Jahres stecken. „79 Grad Oechsle“, freut sich Gemmrich, „das lässt auf einen guten Jahrgang hoffen, schon jetzt liegen wir mit diesem Wert im Kabinett-Bereich.“ Bereits im Frühjahr könne man wohl mit einem guten leichten Wein rechnen.

In diesem Jahr sind die Winzer in Beilstein von größeren Schäden wie Hagel oder allzu starkem Regen verschont geblieben. Wenn das Wetter nun nicht allzu feucht wird, wird sich auch die Plage mit der Kirschessigfliege in Grenzen halten, so die Hoffnung.

Ausschenken dürfen den frisch gepressten Traubensaft in diesem Jahr die Beilsteiner Weinprinzessin Aline Rampmaier und die Württembergische Weinprinzessin Anja Gemmrich, die Tochter von Bernd Gemmrich. Für beide endet bald ihre Amtszeit. Ihr Resummee fällt positiv aus: „Es war eine tolle Zeit mit vielen Erfahrungen.“ Der Beilsteiner Weinmacher Gemmrich weiß: „Noch steht nicht fest, wer die neue Beilsteiner Weinprinzessin wird, das Auswahlverfahren ist noch nicht abgeschlossen.“ Gemmrich ist jedoch zuversichtlich, dass am 27. Oktober die Krone an eine würdige Nachfolgerin übergeben wird.

Gepresst wird der süße Saft aus verschiedensten Trauben. Dornfelder ist dabei, Regent, Müller-Thurgau und eine noch unbekannte Neuzüchtung – rot und weiß gemischt. „Diese alte Spindelpresse stand jahrelang zur Dekoration in einer Gaststätte“, erzählt Gemmrich, „sie gehört der Gemeinde und wurde vor elf Jahren für diese Aktion wieder aktiviert.“

Seit 1382 gibt es in Beilstein die Tradition des Weinbaus. „Früher durfte zuerst der Bürgermeister seinen Wein darauf pressen, danach der Pfarrer, dann die Stadträte und zuletzt die Bevölkerung.“

Dass diese gelungene Veranstaltung gut ankommt, ist deutlich zu sehen an den gut gelaunten Besuchern: Alle Plätze an den 20 Biertischgarnituren sind am Samstag besetzt. Die Landfrauen sorgen für das leibliche Wohl und die Beilsteiner Weinmacher schenken an einem Probierstand verschiedene Weine aus. Tatsächlich zeigt sich, was Bernd Gemmrich gleich zu Beginn seiner Rede gesagt hat: „Beilstein ohne Weinbau wäre nicht Beilstein.“