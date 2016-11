Beilstein - Ein Wasserbüffel ist der Polizei am vergangenen Samstagabend an der Straße zwischen Beilstein und Jettenbach gemeldet worden. Trotz der Suche der Polizei zusammen mit dem Besitzer und einem Jäger konnte das Tier, das bereits am 1. November von seiner Weide geflüchtet war, nicht gefunden werden. Am Sonntagnachmittag meldete ein Autofahrer einen Büffel auf einer Wiese bei Farnersberg. Erneut wurde eine Suchaktion gestartet. Am Abend trafen dann Jäger und Büffel aufeinander. Das Tier konnte nicht eingefangen werden, weshalb es erschossen wurde, teilt die Polizei mit.