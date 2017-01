Beilstein Volles Haus trotz winterlichem Wetter

Nach der Begrüßung durch den Schultes ist gleich der CDU-Bundestagsabgeordnete Eberhard Gienger gefordert. Er ruft in seiner Ansprache auf, wachsam und wehrhaft zu sein und meint, dass sich eine „wehrhafte Demokratie“ gut überlege, wie sie mit Leuten umgehe, „die uns und unseren Staat hassen“. Das Jahr 2017 werde spannend und er wünscht allen viel Gelassenheit.

Anschließend startet Patrick Holl seinen kurzweiligen Vortrag mit Eindrücken aus dem vergangenen Jahr. So spannt er den Bogen von weltpolitischen und globalen Ereignissen hin zum Lokalen. Bürgermeister Holl freut sich, dass die Einwohnerzahl mittlerweile auf 6288 Personen gestiegen ist und kommt auch auf das Wetter zu sprechen: Im vergangenen Jahr habe das erst spät sommerlich warm gewordene Wetter dem Freibad letztlich doch noch zu einer guten Saison verholfen, und im Winter habe der Skilift bereits an einigen Tagen seinen Betrieb aufnehmen können.

Als wichtiges Thema sieht Holl dabei auch den Ausbau der Internetversorgung. „In diesem Jahr steht möglicherweise eine Entscheidung an“, kündigt er an. Es gehe darum, ob man weiterhin an einem gemeinsamen Projekt mit dem Landkreis Heilbronn festhalte oder doch auf eigene Maßnahmen setze. Ein weiteres Internet-Projekt für Stocksberg könne in diesem Jahr sehr konkret werden.

Das Hauptgewicht liegt in der Rede des Bürgermeisters beim Thema Wohnraum. Er berichtet vom Kompromiss, nach dem die Freifläche West III in Bauplätze umgewandelt wurde. Die seien mittlerweile alle verkauft. Das nächste Neubaugebiet soll zunächst im Gebiet Hartäcker entstehen, wobei man den Westen nicht aus dem Auge verlieren wolle. Weiter solle in diesem Jahr der Bebauungsplan für das Areal Hartäcker ausgearbeitet und das Umlegungsverfahren eingeleitet werden. Im Westen gehe es weiterhin um die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes. „Komplex sind in diesem Zusammenhang jedoch die Fragen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung“, gibt Holl zu bedenken. Zwei Trassen – eine für eine Umgehungsstraße und eine für die Bottwartalbahn – dies alles zu berücksichtigen sei ein „Spagat“. Und auch das ehemalige Feuerwehrareal mit seiner großen Fläche habe ein großes Potenzial für eine künftige Entwicklung.

Es geht außerdem um den Haushalt. Er sei für einen kurzen Moment schuldenfrei gewesen, den er und der Kämmerer sehr genossen hätten. Trotzdem müsse man wachsam bleiben, vor allem wegen des Budgets für die Gebäudeunterhaltung. Aber auch der Neubau des Kinderhauses, der Verkehr und geplante Veranstaltungen kommen zur Sprache. Den Abschluss des Empfangs bildet die feierliche Ehrung langjähriger Blutspender aus Beilstein.

Umrahmt hat die Veranstaltung das Blasorchester der Stadtkapelle Beilstein unter Leitung von Dieter Göttfert. Deren Auftritt wird mit viel Applaus quittiert, bevor der schwungvolle Radetzkymarsch das Publikum zum Ausklang ins Foyer bittet.

10-mal gespendet haben:

Kristin Gansauge; Marko Merlitz; Timo Rittberger; Anja Wegertseder

25-mal gespendet hat:

Renate Bopp

50-mal gespendet haben:

Brigitte Färber; Renate Rampmaier; Norbert Rust; Helmut Schoger

100-mal gespendet hat:

Gerhard Reichert