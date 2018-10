Beilstein Vielversprechender Neustart

Für den Neustart des Markts am neuen Termin spricht auch, dass er auf Anhieb rund 80 Teilnehmer hatte und sich so nicht nur, wie ursprünglich geplant, um den Kelterplatz herum ausdehnte, sondern auch noch die Gartenstraße zwischen Birkenweg und Wunnensteinstraße belegte. „Man muss es einfach mal probieren“, meinte eine Verkäuferin zu einer Kundin, die sie darauf ansprach, dass so ein Markt in der heutigen Zeit doch sicher schwer sei. „M’r kriegt ja überall ebbes“, sagte die Kundin. „Des net“, so die Verkäuferin schlagfertig. Zum Andreasmarkt hatten auch die Geschäfte der Langhansstand geöffnet.