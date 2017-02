Beilstein Viel Spaß am Helau-Airport

Alles dreht sich um den Flughafen und ums Verreisen. Beim Kofferpacken geht es darum, Handtücher und Kleidungsstücke möglichst schnell an den Nachbarn weiterzureichen. Der letzte in der Sechserreihe der beiden Gruppen wirft das Wäschestück dann in einen Korb, bevor das nächste Teil auf die Reise geht. Später geht es durch den Sicherheitscheck – da müssen die Kinder durch einen Reifen klettern, werden mit Wischmops abgescannt und klettern über eine Bank zum Einstieg. Dabei können alle Kinder mitmachen. Auch bei der Polonaise, angeführt von schick gekleideten Stewardessen, dürfen alle mitmarschieren. Wobei der lustige Lindwurm, der sich durch den Saal windet, ab und zu unterbrochen ist. Denn die Kinder sind unterschiedlich groß, so dass manche der kleineren nicht bis an die Schultern des Vordermanns reichen. Das tut dem Spaß aber keinen Abbruch.

Immer wieder wird auch getanzt. Das Fliegerlied bietet sich hier besonders an, weil man den Text so schön mit der passenden Gestik betonen kann. Die Arme weit ausgebreitet oder in die Höhe gereckt, dazwischen wird gehüpft, und alle sind sich mit dem Sänger einig: „Heut’ ist so ein schöner Tag!“