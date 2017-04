Beilstein Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Beilstein - Beim Versuch, in einen Beilsteiner Getränkemarkt einzubrechen, ist ein Unbekannter am Montagabend in die Flucht geschlagen worden. Eine Anwohnerin verständigte gegen 20.30 Uhr die Polizei, als sie durch Geräusche am Gebäude in der Birkenstraße aufmerksam geworden war. Ein Unbekannter hatte offenbar ein Aluminiumtor des Getränkemarkts geöffnet. Als sich die Anwohnerin bemerkbar machte, ergriff der Täter in einem weißen Lieferwagen die Flucht. Wie die Polizie mitteilt, brachte eine Fahndung keinen Erfolg. Gestohlen wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts.