Beilstein Verdacht auf Veruntreuung erhärtet sich

Bedeckt hält sich der Bürgermeister allerdings noch in der Frage, nach welchem Strickmuster es der ehemaligen Mitarbeiterin gelingen konnte, den Betrag abzuzweigen. Diese Zurückhaltung rühre aber keineswegs daher, irgendetwas unter den Teppich kehren zu wollen, betont Patrick Holl. Man wolle nur die laufenden Ermittlungen nicht gefährden. Sobald man mit dieser Information an die Öffentlichkeit gehen kann, werde man es auch tun, versichert er. „Wir wollen offen damit umgehen. Es handelt sich immerhin um Steuergelder“, sagt Patrick Holl. Zudem fehle der Betrag ja nun in der Kasse.

Das Vergehen ist auf dem Rathaus zu einem Zeitpunkt aufgefallen, als die tatverdächtige Mitarbeiterin schon nicht mehr im Einwohnermeldeamt von Beilstein tätig war. „Davor hatten wir keine Anhaltspunkte für eine Veruntreuung“, sagt Patrick Holl. Erst im Zuge des Personal-Wechsels auf der Stelle seien die Unregelmäßigkeiten registriert worden. Daraufhin sei man der Sache intern auf den Grund gegangen. Als genügend Anhaltspunkte für einen Anfangsverdacht zusammengekommen waren, habe man Anzeige erstattet, sagt Patrick Holl.