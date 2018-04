Beilstein „Unterrichtsversorgung ist auf Kante genäht“

Das begrüßt Jochen Bär, der Schulleiter des HCG, der zurzeit wachsen sieht, was sein Vorgänger initiierte. Er hat aber auch erfahren: „Bei Vielfalt leidet die Qualität, nur Vielfalt genügt nicht.“

Viel Raum in der Diskussion nahm das Thema Lehrermangel ein. Diesem einfach damit zu begegnen, kleinere Grundschulen zu schließen, wie es andere Bundesländer tun, ist für Susanne Eisenmann keine Option. Sie hält am Grundsatz „Kurze Beine, kurze Wege“ fest. „Wir werden in das Schuljahr 18/19 zwar besser starten als in das vergangene Jahr“, stellte die Ministerin in Aussicht, „aber die Unterrichtsversorgung ist auf Kante genäht.“ Von den 117 000 Lehrern in Baden-Württemberg würden zurzeit 82 Prozent der Lehrer pensioniert: „Das Thema begleitet uns noch bis ins Jahr 2020, bis dahin haben wir keine ausreichenden Ressourcen.“

Da scheint erfreulich, dass auch etliche pensionierte Lehrer weiterhin Interesse bekunden, an Schulen zu unterrichten, wie beispielsweise Frank Willenberger, der 13 Jahre in Beilstein tätig war, bevor er 26 Jahre lang stellvertretender Rektor des Gymnasiums in Lauffen war. 2017 wurde er pensioniert und wunderte sich im Rahmen der Veranstaltung darüber, wie schwer es gewesen sei , den Ansprechpartner für sein Anliegen zu finden, und dass er sich ganz neu bewerben musste. „Mit persönlicher Ansprache wäre ein großes Potenzial zu finden.“ Er unterrichtet nun jede Woche acht Stunden lang zwei siebte Klassen.