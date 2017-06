Beilstein Überzeugend interpretierte Songs heizen ein

Nicht ganz voll von Besuchern war die Stadthalle, als die rund 30-köpfige Band auf der Bühne Platz nahm. Schulleiter Jochen Bär begrüßte die Gäste mit launigen Worten und gab – völlig unerwartet – eine Kostprobe seiner Singstimme zu Gehör: mit dem Oldie-Liebesschlager „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“ offerierte Bär gutmütig ein Ständchen der besonderen Art und erheiterte damit vorneweg die Zuhörer.

Lehrer Johannes Müller begleitete dagegen seine Schützlinge am Klavier. Das, so stellte sich bald heraus, war nicht nur pure Begleitung; es war ein künstlerisch wertvoller Akt an sich. Stücken, wie etwa der „Love Story“ gab der Pianist besonders dramaturgisch-intensive Akzente und viel Herzschmerz und Leidenschaft. Dass die Bigband-Mitglieder aber auch allein bestehen können, demonstrierten sie mit ihren bestens einstudierten Hits und Ohrwürmern der letzten rund vier Jahrzehnte. Songs etwa von Whitney Houston, Take that, Stevie Wonder, Tina Turner, Adele oder auch ZAZ gesellten sich zu dem vielseitigen Repertoire. Gleich zu Beginn gab es eine Dreifach-Vertonung von Beatles-Songs. „Love is all around me“ von der Gruppe Wet, wet, wet gab thematisch ebenso die musikalische Richtung vor, wie Tina Charles „I love to love“ oder auch „The power of Love“. Stücke, die gezeigt haben, dass die Band ihrem Anspruch an eine gute Unterhaltung gerecht wird. Die Musiker ermöglichten eine satte Klangfülle und dichtes Sounderleben. Der gute Gesamteindruck wurde mit den solistischen Darbietungen aber noch einmal unterstrichen: So hat Susanne Siebert auf ihrem Altsaxofon überzeugend gezeigt, wie gut sich Stevie Wonders Liebeserklärung an seine damals frisch geborene Tochter „Isn’t she lovely“ auf ihrem Instrument anhört. Auch Lara Totsche spielte auf dem Altsaxofon in beachtlicher Weise „I dont´wanna miss a thing“ von Aerosmith und holte sich ebenfalls die Anerkennung vom Publikum ab.