Diese Etappe beinhaltet neben einer Trassen-Planung und einer Kosten-Kalkulation ein Interessebekundungsverfahren. Darin muss die Stadt den äußerst wahrscheinlichen Fall nachweisen, dass kein Netzbetreiber von sich aus plant, das Breitbandnetz in die Teilorte zu verlängern. Dabei geht es um acht Teilorte der Kommune – alle außer Schmidhausen, Söhlbach und Stocksberg. Während Schmidhausen und Söhlbach bereits über Breitband verfügen, läuft die Umsetzung für Stocksberg parallel im interkommunalen Projekt Syna-Trasse Stocksberg unter anderem mit Oberstenfeld und Aspach (wir berichteten).

Ziel des Breitbandausbaus ist es, dass alle Nutzer in den acht Teilorten über 50 Mbit pro Sekunde verfügen. Eine Voraussetzung für die Förderung des Bundes ist, dass erste Nutzer bereits 2018 profitieren. „Im ersten Schritt wird das Glasfaser zu den Kabelverzweigern in den Teilorten verlegt. In weiteren Schritten geht es um den direkten Anschluss an die Häuser“, sagte Günter Lieb. Wobei die höhere Geschwindigkeit auch hunderte Meter über die vorhandenen Kupferkabel ausstrahle, ergänzte Bürgermeister Patrick Holl.