Beilstein/Tansania Herzlicher Einstieg in den Job

Es geht los. Wir fahren wieder durch Daressalam, um zu meinem Kinderheim für Null- bis Neunjährige zu gelangen. Wieder gibt es Stau und wieder die vielen Straßenverkäufer, aber dieses Mal lerne ich auch, wie man etwas von ihnen kauft. Die Bananenchips, die mir unsere Einsatzstellenleiterin daraufhin gibt, schmecken nicht etwa nach Banane, sondern eher nach salzigen, etwas zu dick geratenen Kartoffelchips. Aber die Erdnüsse der Straßenverkäufer schmecken vorzüglich. Es geht weiter aus dem Großstadtbereich heraus, was man an den immer schlechter aussehenden Gebäuden erkennt. Auch sieht man nur noch vertrocknete Büsche und Gras, da es die letzten Monate kaum geregnet hat. Die letzten Meter bis zu unserer Einsatzstelle gehen über einen Erdweg durch unser kleines Dorf und über einen provisorischen Fußballplatz, über den wir drüberfahren.

Bei der Ankunft schaut uns eines der Kinder durch ein Fenster entgegen und öffnet uns dann das große Metalltor. Wir fahren auf den Hof, und vor uns stehen alle 17 Kinder in freudiger Erwartung. Als wir aus dem Bus aussteigen, umarmen uns die Kinder und begrüßen uns, indem sie versuchen, die für sie eigentlich viel zu schweren Koffer zu unserem Zimmer zu bringen. Nachdem ich mit meinem Einsatzstellenpartner die neue Unterkunft eingerichtet habe, ist noch Zeit, um auf dem „Spielplatz“, einem staubigen Gelände mit Schaukel und Wippe, mit den Kindern zu spielen. Gegen Abend gehen wir mit einem Mitarbeiter zum Fußballplatz. Da wir annehmen, dass wir auch selbst spielen werden, ziehen wir unsere Sportsachen an. Als wir dort ankommen, sehen wir aber, dass wir wohl nur einem Fußballspiel zuschauen. Eine kleine Enttäuschung, die aber schnell vergessen ist, als wir um die Erfahrung reicher werden, wie stark die Afrikaner bei dem Spiel zweier Dorfmannschaften mitfiebern können.

Der erste Arbeitstag beginnt mit ausschlafen. Als wir uns um sechs Uhr unser Frühstück zeigen lassen, gibt es frisches selbst gebackenes Brot mit Tee. Dann sitzen wir ohne Aufgabe rum und spielen mit den kleineren Kindern, da die Älteren in der Schule sind. Irgendwann kommt einer der Mitarbeiter und bringt uns zu einer der Hecken, welche den Eingang des Stalls mit den eigenen Tieren fast verdeckt. Wir schneiden diese mit einer Heckenschere von Hand. Sonst gibt es an diesem Tag noch nicht viel mehr Arbeit für uns. Diese müssen wir uns in den nächsten Tagen erkämpfen und uns dabei erst einmal beweisen.