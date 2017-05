Beilstein-Stocksberg Gemeinde wird im Regen stehengelassen

Beilstein-Stocksberg - Die Rollläden sind heruntergelassen, schon der Zugang zum Hof vor dem umstrittenen Kapellenweg in Stocksberg (wir berichteten) ist direkt an der Straße mit Absperrband und einem Seil gesperrt. Und so kommt es, dass Pfarrer Rüdiger Jeno den Gottesdienst am Sonntagvormittag nicht in der Auferstehungskapelle, sondern auf dem Dorfplatz feiert. Nur alle drei Monate ist hier oben ein Gottesdienst geplant und heute haben sich dazu 40 Gemeindemitglieder im strömenden Regen versammelt. Etliche Medien interessieren sich mittlerweile für die Provinzposse in Stocksberg, sogar die SWR-Landesschau ist mit einem Fernsehteam vor Ort.