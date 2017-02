Beilstein-Stocksberg „Ein bisschen mehr Schnee geht immer“

Damit der Liftbetrieb aufrecht erhalten werden kann, packen auch ihre Kinder und Schwägerin mit an. Damit wird gleichzeitig auch die Tradition gepflegt, denn der Lift ist schon seit Jahren in Familienbesitz. 1991 hatte Wolfgang Assenheimer diesen vom Vater übernommen. Margret Aponte stieß Mitte der 1990er Jahre hinzu. Damals hatte es zwei Jahre lang überhaupt nicht geschneit – fast hätte man den Skilift ganz aufgegeben. Doch es wurde besser und eine Portion Idealismus gehört sowieso dazu.

Ob es in diesem Winter noch ein paar Schneetage gibt, ist offen. „Das ist schwer zu sagen“, so Margret Aponte. Um aber schnell reagieren zu können, behalte man die Wettervorhersagen intensiv im Blick. Auch der 16-Tage-Trend wird analysiert, „damit wir ungefähr wissen, was noch so kommt“. Wer sich vorab informieren will, ob der Skilift in Betrieb ist, kann etwa auf dem Beilsteiner Rathaus anrufen. Aber auch der eigene Internetauftritt mitsamt Webcam soll bald wieder online gehen.

Bereits vergangenen Freitag, hatte der MZ-Wetterexperte Yannick Garbe notiert: „In der kommenden Woche wird es wieder spürbar kälter.“ Könnte also bedeuten, dass der Lift auf dem Stocksberg noch ein paar Tage an die erfolgreiche Saison anhängen könnte. Aber auch wenn nicht, blickt man in Stocksberg wohlwollend auf den Winter zurück. „Man nimmt es wie es kommt“, stellt Margret Aponte mit Blick auf die nächsten Jahre fest. „Aber ein bisschen mehr Schnee geht eigentlich immer.“