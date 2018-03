Beilstein Stadtentwicklungskonzept zeigt Handlungsfelder auf

as gesamtstädtische Entwicklungskonzept ist unbestritten ein umfangreiches Werk, in der in vielen Bereichen die Problemfelder in der Langhansstadt benannt werden. Die mit eomer Landesförderung erstellte Sammlung zeigt zum Beispiel Modernisierungsbedarf, fehlende Wegeverbindungen, Platzgestaltung, Verkehrsbelastung und vieles mehr auf.