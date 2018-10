Beilstein Spielraum für Windkraft wird kleiner

In der Folge sei ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben worden. Mit dem Ergebnis, dass Wochenendhäuser tatsächlich einen besonderen Schutz genießen müssen. „Wir haben uns dann mit dem Landratsamt in Heilbronn abgestimmt, das zu der gleichen Auffassung gelangt ist“, erläutert Marius Bergmann. Voraussetzung sei allerdings, dass für solche Gebiete ein rechtsgültiger Bebauungsplan vorliegt – was für das Areal beim Heilbronner Weg der Fall ist. Als Konsequenz daraus wurde der Standort aus dem Flächennutzungsplan gestrichen, weil die Windräder den Häusern zu nah an die Pelle gerückt wären. Verblieben sind damit in dem Werk nur noch die drei Flächen in Beilstein sowie der Bereich Sandberg in Untergruppenbach.