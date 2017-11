Beilstein Spannender Krimi geht am Ende gut aus

Aber am Ende ist alles gut. „Wir sind stolz auf unser Kinderhaus und froh, dass es spät zwar, aber rechtzeitig fertig wurde“, sagte der Elternbeiratsvorsitzende Oliver Rossnagel. Rund 150 Gäste, darunter viele Eltern mit ihren Kindern, nahmen an der offiziellen Eröffnung im Birkenweg teil. Die Sporthalle und das angrenzende „Restaurant“ boten reichlich Platz.

„Hallo, hurra, jetzt sind wir alle da!“, sangen die Kinder mit ihren Erzieherinnen. Langeweile gibt es nicht im Kinderhaus im Birkenweg, es wird gelacht und auch „ziemlich laut gesungen“. Mit den hellen und vielfältig nutzbaren Räumen ist man nicht nur baulich auf dem neuesten Stand, sondern kann auch konzeptionell den veränderten Anforderungen bei Bildung und Betreuung gerecht werden, so die Leiterin der Beilsteiner Kindereinrichtungen Sabine Rabe. Nach modernsten Erfordernissen haben man mit dem Haus einen „zukunftsweisenden Meilenstein in der Betreuung und Bildung“ der jüngsten Mitbürger gesetzt, und gleichzeitig eine „Oase geschaffen, in der sich jedes Kind sehr wohlfühlt“.