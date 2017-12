Beilstein Später Markt liefert Gesprächsstoff

Beilstein - Wenn die sonst vom Durchgangsverkehr geplagte Hauptstraße den Fußgängern und Marktständen gehört, dann ist Andreasmarkt in Beilstein. Dieses Jahr fand er allerdings eine Woche später statt als sonst und doch zum gleichen Termin. Der Bürgermeister Patrick Holl erklärte das so: „Im Gemeinderat ist beschlossen worden, dass der Andreasmarkt immer am Samstag vor dem Ersten Advent stattfindet.“ Da der Advent dieses Jahr so spät beginnt, fand auch der Markt ausnahmsweise erst im Dezember und nicht wie sonst Ende November statt. Nicht jeder war darüber glücklich. Eine Frau meinte: „Jetzt haben schon überall die Weihnachtsmärkte geöffnet. Wenn ich nicht hier wohnen würde, ginge ich auch eher nach Ludwigsburg.“