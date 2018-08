Beilstein Sommernachtstraum im Tangorhythmus

Ihr gelang es mit szenisch dargebotenen und einfallsreichen Geschichten sowie aussagekräftigen Gedanken und interessanten Hintergrundinformationen zum Entstehen des Tangos, die Anwesenden spielerisch in die Macht des Tanzes und dessen „rätselhaften inneren Zustand“ hineinzuziehen. Ihre Worte aber landeten nicht nur im Bewusstsein, sondern direkt auch im Herzen.

Was das Bandoneon betrifft, da erfuhr das Publikum, dass es das in Deutschland erfundene Instrument war, das in Argentinien die schöpferische Kraft des Tangos so richtig freisetzte. Das als „Herz des Tangos“ beschriebene Bandoneon beeindruckte aber auch im schwäbischen Beilstein die geneigten Zuhörer. Und es ermöglichte den Tänzern eines Schwäbisch-Gmünder Tangoclubs auf der Bühne, in das entsprechende Gefühl zu schlüpfen. Unter den kraftvoll-ruckigen, dann wieder melancholisch-klagenden Tönen des Bandoneons entfalteten die Tänzer ihre geschmeidig-lauernden Bewegungen. Angefangen mit dem machohaften Werben um die Tänzerin bis hin zum lasziv-erotischen Annähern und neckischen Spielereien mit dem weiblichen Bein, wurden die Tangotanzenden mit Anmut und sanfter Körperbeherrschung über das Parkett getragen . Denn das war für die Besucher schließlich auch zu erfahren: „Der Tango entsteht im Augenblick der Ausführung und verlangt nur eines: Respekt vor dem Takt.“ Und dieser verpflichtete selbst das Küchen- und Servicepersonal im Schloss. In wohldosierten Happen wurde die Kunst im Wechsel mit der auserlesenen Drei-Gänge-Menüfolge gereicht. So kam jeder Genuss zur vollen Entfaltung.