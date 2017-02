Beilstein Seit 30 Jahren eine Bereicherung

Zur Feier des Jubiläums drängten sich am Sonntagnachmittag die Besucher im edlen Ambiente des Rittersaals im Beilsteiner Schloss dicht an dicht. Und wie es sich für einen Kulturverein gehört, wurden nicht nur Reden gehalten, sondern es wurde auch ein Stück Kultur geboten. Die neu gegründete Musikerformation „Mindmills“ unterhielt die Gäste mit jazzigen Versionen von Klassik, Popmusik und Folksongs. Die drei Bandmitglieder – Sängerin Nicole Bleher, Reinhard Bergelt am Flügel sowie Joachim Keck an Saxofon und Klarinette – stammen übrigens auch alle aus der Region.

Monika Streicher, seit 2007 im Vorstand und seit 2013 die Erste Vorsitzende des Vereins, zeigte sich überwältigt angesichts der Zahl von gut 100 Besuchern, die zum Sektempfang mit anschließendem Gedankenaustausch gekommen waren. Und sie gewährte in ihrer Begrüßung einen kleinen Einblick, wie aufregend die Arbeit im Kulturverein sein kann. Gibt es Glatteis, sodass niemand zum Jubiläum kommt? Wird die mit einer Erkältung kämpfende Sängerin wieder rechtzeitig fit? Diese Sorgen, die sie im Vorfeld geplagt haben, erwiesen sich zum Glück als unbegründet.