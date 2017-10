Beilstein Schnelleres Internet für die Teilorte wird auf den Weg gebracht

„Dieses Modell sieht einen Ausbau der Kabelverzweiger in dem entsprechenden Ortsbereich vor“, erklärte Günter Lieb. Von diesen Verteilern bringen dann die schon vorhandenen Leitungen, die zum größten Teil aus Kupfer bestehen, das verbesserte Internet in die Haushalte. Insgesamt sind für die Maßnahmen rund 23 Kilometer Tiefbaumaßnahmen notwendig.

Für den Breitbandausbau fallen Kosten in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro. Die Bundesförderung liegt dabei bei rund 1,2 Millionen Euro, die Kofinanzierung durch das Land beträgt etwa 500 000 Euro. „Der Eigenanteil liegt danach also noch bei etwa 750 000 Euro“, rechnete Günter Lieb vorsichtig vor. Die Kosten könnten sich noch durch viele Szenarien ändern.

Etwa dann, wenn ein interkommunales Projekt entsteht, so wie jetzt in Stocksberg. Hier arbeitet Beilstein mit Oberstenfeld, Aspach, Spiegelberg und Wüstenrot an einem Betreibermodell, in dem eine Trasse der Syna GmbH gepachtet wird und mit Glasfaseranschlüssen ausgebaut wird. „Das ist hier wirtschaftlicher“, erklärte Lieb. Der Eigenanteil liege so bei rund 145 000 Euro.