Beilstein - Durch das entschlossene und tatkräftige Verhalten hat eine 69-Jährige am Donnerstag in Beilstein verhindern können, beraubt zu werden. Durch ihr Handeln schlug sie den Täter in die Flucht. Die Frau ging gegen 23.10 Uhr zu Fuß beim Kreisverkehr auf dem Gehweg der Oberstenfelder Straße. Dort wurde sie plötzlich von einem unbekannten Mann angesprochen, der unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe ihrer Handtasche forderte. Die resolute Frau dachte gar nicht daran, ihre Tasche herzugeben und schlug dem Unbekannten mit dieser das Messer aus der Hand. Der Täter ergriff zuerst sein Messer und anschließend die Flucht in Richtung Ortsmitte. Die 69-Jährige wurde nicht verletzt und verständigte die Polizei, kurz nachdem sie zuhause angekommen war. Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 20 Jahre alten, circa 1,65 Meter großen Mann. Er hat eine schmale Statur und dunkelblonde Haare. Er sprach mit hiesigem Dialekt. Die Kripo Heilbronn ermittelt in diesem Fall. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich unter Telefon 0 71 31 / 104-44 44 melden.