Beilstein/Oberstenfeld Billigmarkt auf Rädern hilft über die Runden

Die Projektleiterin Margarete Herter-Scheck ist froh, dass die Ehrenamtlichen mitziehen. „Wir helfen hier Menschen, die sich die Lebensmittel sonst nicht leisten könnten.“ So kostet das Shampoo 60 Cent, die Milch 40 Cent und ein großer Laib Brot nur 30 Cent. Alleinstehende, Hartz IV-Empfänger, Rentner, Flüchtlinge. Sie alle kaufen hier ein, manche wollen mehr mitnehmen, als sie selbst in kurzer Zeit verbrauchen können. „Wenn ein Alleinstehender an der Kasse fünf Flaschen Öl hat, legen wir vier wieder zurück“, sagt Herter-Scheck. Die evangelische Diakonin stellt die Tafel-Ausweise aus. Im Gegensatz zu festen Tafelläden fahre man zu den Menschen in den Orten. „Wenn sie mit dem Bus nach Marbach oder Heilbronn fahren müssten, kosteten sie die Tickets schon so viel wie ein Einkauf bei uns.“

Zwei große Körbe hat eine Kundin schon gefüllt. „Meine Familie isst viel“, sagt die 49-Jährige und lacht. Die gebürtige Tunesierin ist mit einem Deutschen verheiratet, der nach einem Unfall seinen Beruf als Lastwagenfahrer nicht mehr ausüben kann. Die Tochter ist 16, der Sohn 14, die Mutter sorgt mit mehreren Jobs für Einnahmen. „Wenn es die Tafel nicht gäbe, könnten wir nicht leben“, sagt sie. Käse, Butter, Wurst, Joghurt, all das sei hier erschwinglich. Die meisten Kunden geben nach Angaben der Tafel rund 10 bis 15 Euro für einen Einkauf aus, der bis zum nächsten Mittwoch reichen muss.

Ein anderer Kunde hat sich eine Tüte mit Obst zusammengestellt. Im Innern fallen die angebräunten Bananen auf. „Die landen bei mir im Mixer mit Milch“, sagt der 69-Jährige. Er müsse mit einer Rente von 602 Euro auskommen und sei nicht wählerisch. Wenig später hebt er eine Dose mit Erbseneintopf hoch. „Früher standen da Preise dran“, erinnert er sich. Dem Tafel-Team fehlt es jedoch an Zeit, die Waren einzeln auszuzeichnen. Mit dem Service der Tafel in Beilstein sei er trotzdem zufrieden. „Ich komme mit zwei Freundinnen aus Großbottwar hochgefahren – wenn die Tafel am Ende zu uns kommt, sind die besten Sachen schon weg.“ Den Unterhalt des 600er Fiats teilen sich die drei Sozialhilfeempfänger. „Jeder muss was beisteuern.“

Gegen 13 Uhr trifft der Tross in Oberstenfeld ein. Am ehemaligen Edeka-Markt in der Bottwarstraße warten schon etwa 20 Menschen. Die meisten von ihnen sind Flüchtlinge. Wieder holen die Helfer der Tafel die Kisten mit den Waren aus dem Lieferwagen. Im Gegensatz zur Situation vor einigen Wochen, als nicht nur die Essener Tafel über Gedränge durch Ausländer klagte, ist es diesmal an der Ausgabe ruhig. „Die Situation hat sich schlagartig geändert“, erzählt Margarete Herter-Scheck. „So als ob die Kritik bei den Flüchtlingen angekommen wäre.“ Dabei könne sie sich noch gut erinnern, wie vor allem die Männer ihre Aufforderungen, sich in Reih und Glied anzustellen und auch auf andere Rücksicht zu nehmen, gar nicht befolgen wollten. „Das ist in diesen Ländern sicher ein kulturelles Problem, nicht auf Frauen zu hören“, denkt Margarete Herter-Scheck.

Kurze Zeit später steht Mohammad al Hamed bei der Verantwortlichen. Der 35-jährige Elektriker aus Syrien kauft ein, aber er hat den Tafel-Mitarbeitern auch durch sein Dolmetschen ermöglicht, den Menschen die Spielregeln der Tafel zu vermitteln. „Viele haben gar nicht gewusst, dass wir das ehrenamtlich hier machen – sie denken, dass es eine selbstverständliche staatliche Leistung ist“, nimmt Margarete Herter-Scheck an.

Trotzdem sind die Diakonin und ihr Team hoch motiviert. Annegret Frühwirth und Helga Neuffer erledigen an der Kasse die letzten Handgriffe. „Die mussten wir anschaffen, weil es das Finanzamt so wollte“, erzählt Annegret Frühwirth. Für die Helfer, die nur selten im Dienst und wenig eingeübt mit der Kasse sind, ist die datentechnische Auflage eine Stressquelle. Die nehmen sie aber im Kauf, weil sie anderen dienen wollen. Die Kunden wiederum müssen sich mit Berechtigungsscheinen ausweisen, die Margarete Herter-Scheck ausstellt. Die Leiterin blickt kurz auf die Uhr. E ist kurz vor 14 Uhr. Gleich geht es weiter zur letzten Station der Tour von Auenstein nach Großbottwar.