Beilstein Neue Strecke für legalen Bike-Spaß

Beilstein - Eine neue Strecke können die Beilsteiner „Trailsurfers“ demnächst unter ihre Patenschaft nehmen. „Hoch hinaus“, so der Name des Rundwegs zwischen Schmidhausen, Gronau, Prevorst und Jettenbach, wird schon bestehende Teilabschnitte zusammenfassen. „Der große Unterschied bei uns ist, dass die Strecke ausschließlich für Mountainbiker ausgewiesen wird“, freut sich Vorsitzender Stefan Pyttlik auf die neue Rundstrecke. In der Vergangenheit hatten illegal gebaute Schanzen und zum Teil kreuz und quer verlaufende Downhill-Strecken zu Konflikten im Wald um Beilstein und Oberstenfeld geführt. Ein extremer Singletrail mit dem Namen „Joachimtrail Stage 1“ oder „Achterbahn“ zwischen Prevorst und der Unteren Ölmühle war von den Jägern und dem Forst eigentlich akzeptiert. Weil aber ein auf europäischer Ebene geschütztes „Natura 2000“-Gebiet tangiert war, wurde der Teilabschnitt im oberen Bereich auf Anordnung der Naturschutzbehörde im Sommer 2017 wieder gesperrt.