Beilstein Neubau des Hauses Ahorn wird angestrebt

„Die Verordnung sieht unter anderem Anforderungen an die Grundrisse, Bäder und auch die Konzeption von Heimen vor“, erläuterte der Rathauschef. Zur Erfüllung all dieser neuen Vorschriften wären im Fall des Hauses Ahorn allerdings weitgehende Umbaumaßnahmen notwendig. „Hinzu kommen noch die Sanierungsarbeiten, die ohnehin in den kommenden Jahren noch angestanden wären“, führte Patrick Holl das Thema weiter aus. Die Kombination aus diesen beiden Tatsachen habe nun dazu geführt, „dass ein Neubau des Hauses an einem anderen Standort jetzt ernsthaft in Erwägung gezogen wird“, so der Schultes. Allerdings sei in dieser Sache noch lange nicht das letzte Wort gefallen, bisher gebe es nur Überlegungen, welche Variante am wirtschaftlichsten wäre. Die endgültige Entscheidung läge auch nicht bei der Stadt, sondern in den Händen des Hauses Ahorn.

Und obwohl dieses vollständig privaten Eigentümern und Pächtern gehört, ist die Stadt von der Entwicklung mitbetroffen. „Die Verwaltung und die Stadträte sind sich einig, dass eine Pflegeeinrichtung für die Stadt Beilstein von großer Bedeutung ist“, betonte Bürgermeister Holl. Daher sei es auch der ausdrückliche Wunsch, dass das Pflegeheim weiterbestehen kann – ganz egal ob durch Sanierungsmaßnahmen oder einen Neubau.