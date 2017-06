Beilstein Naturschützer aus Amazonien zu Besuch

Poema steht für Armut und Umwelt, ein bewusst gewählter Begriff, denn „wenn die Menschen arm sind, denken sie weniger an ihre Umwelt“, so Rathgeb, der weiß, dass dem Gesamtsystem Erde der Kollaps droht, wenn die Zerstörung des Regenwaldes weiter in dem Tempo voranschreitet. 20 Prozent dieses „größten zusammenhängenden Regenwaldgebietes“ sind bereits zerstört. „Doch die indigenen Völker sind große Waldschützer, ohne sie geht es nicht weiter“, machte der Vorsitzende klar und betonte: „Wir könnten von diesen Leuten viel mehr lernen, als die von uns“. Johann Graf, zweiter Vorsitzender von Poema, war bereits 15 Mal bei den Wajapi zu Besuch und konnte mit einem eindrucksvollen Bildvortrag, der auch wertvolle Impulse mittels eines Kurzfilms lieferte, viel Nähe und Sympathie für das indigene Volk aufbauen.

Schnell wurde den Anwesenden dabei klar, dass in mancher Hinsicht die Errungenschaften unserer Zivilisation den dortigen hinterherhinken: So waren die Zuhörer äußerst beeindruckt von der Tatsache, dass beide Eltern nach der Geburt ihres Kindes, mehrere Monate lang von der Gemeinschaft getragen werden, um sich ausschließlich dem jungen Erdenbürger widmen und eine intensive Beziehung aufbauen zu können. „Das ist ja ganz modern“, war als spontaner Ausruf zu hören. Mit Hilfe der Übersetzung von Nair und Karl Sommer gelang es auch, originäre Eindrücke und Erklärungsansätze in das vitale Frage- und Antwortspiel zu bringen, das im Anschluss an den Bildvortrag erfolgte. Asurui und Ajareati äußerten sich authentisch und mit großem Selbstverständnis zu den Lebensverhältnissen der Wajapi. So erzählten sie auch von den Ausbildungsbemühungen Poemas, männliche wie weibliche indigene Gesundheitshelfer unter den Wajapi auszubilden.