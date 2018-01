Beilstein Musikalischer Blick über Ländergrenzen

Beilstein - Ein reines Blockflötenorchester zählt zu den Raritäten in der Musikszene. Der Auftritt von „Picobella“ in der Annakirche, zu dem der Kulturverein Oberes Bottwartal eingeladen hatte, war ein voller Erfolg. Die Besucher in der bis auf den letzten Platz besetzten Kirche genossen das etwas andere Neujahrskonzert in vollen Zügen. Die zunächst als eher etwas befremdlich eingestufte musikalische Erwartung steigerte sich auch bei zunächst eher skeptisch eingestellten Zuhörern rasch in Begeisterung.