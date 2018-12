Beilstein Messerattacke bleibt folgenlos

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn verfolgt den Fall einer Messerattacke nicht mehr weiter. Die heftige Auseinandersetzung hatte sich am 23. Juli in Beilstein zugetragen. Gegen 14 Uhr soll nach damals ersten Polizeiangaben an der Hauptstraße nahe dem Schreibwarengeschäft Reiss ein 21-Jähriger mit einem Messer auf einen 26-Jährigen losgegangen sein. Da sich in den ersten Vernehmungen herausstellte, dass der Streit wechselseitig aufgelaufen ist, ermittelten die Beamten fortan gegen beide wegen gefährlicher Körperverletzung. Wie jetzt feststeht, wird der Fall aber keine Folgen haben. Denn die Ermittlungsverfahren gegen die zwei jungen Männer sind im November durch die Staatsanwaltschaft eingestellt worden.