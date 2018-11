Beilstein Maßnahmenkatalog über 200 Positionen

Das steht dem Beilsteiner Bedarf aber klar entgegen. Das Maßnahmenpaket von Jürgen Rabe vom Bauplanungsbüro Rabe liegt nämlich bei 11 Millionen Euro, wie der den Räten erklärte: „Meine Aufgabe war, zusammenzustellen, welche Arbeiten notwendig wären.“ Und dieses Paket über gut 200 Positionen habe es in sich: „Ich rede nicht von einer Komplettsanierung, aber der Bedarf ist sehr umfangreich.“ Vieles sei auch auf den ersten Blick nicht zu sehen. Eingang in den Katalog haben vielfältige Themen wie Beleuchtungen, Sanitär- und Heizungsarbeiten sowie auch Decken und Böden gefunden. Was den Außenbereich angeht, sind Fenster und Fassade ebenfalls „fällig“. Nicht alles, was notwendig ist, ist auch förderfähig. Das größte Sorgenkind aber schon – und das sind die Dächer „Wir haben nassen Dämmstoff gefunden“, erklärte Rabe. Die Flachdächer müssten komplett heruntergenommen nehmen.