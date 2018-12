Beilstein/Marbach Pädagogisches Angebot in der Natur

Die Konzeption des Wald- oder Naturkindergartens ist vom pädagogischen Team schon vorbereitet worden, auch die Frage, welche beiden Erzieherinnen die Gruppe leiten werden, überlasse er dem Team, so Holl. „Es wird sicher niemand gezwungen, in den Wald zu gehen.“

Peter Gruner (Initiative Beilstein) wies darauf hin, dass die notwendigen Sicherheitsbegehungen zusätzliches Geld kosten. Dies halte sich im Rahmen, so Förster und Stadtrat Oliver Muth (FWV) auf Nachfrage des Bürgermeisters. „Man muss nur 20 Meter rund um den Bauwagen herum kontrollieren.“ Der Standort müsse noch geklärt werden. Infrage kommen der Wartkopf oder ein Bereich bei den Ölmühlen, wobei jeweils die Nähe zur Natur und die gute Erreichbarkeit abgewogen werden. „Die Kinder müssen auf jeden Fall an einen Sammelpunkt gebracht werden“, sagte Holl zum Hol- und Bringverkehr. Ob es dann ein richtiger Waldkindergarten oder ein Naturkindergarten auf einer Wiese in der Nähe zum Wald wird, wie Dominik Görtz (FWV) es ins Gespräch brachte, werde man bei der endgültigen Standortentscheidung diskutieren.

Auch in Marbach war ein Waldkindergarten schon einmal im Gespräch. „Wir hatten eine Erzieherin, die so ein zusätzliches Angebot in Rielingshausen verwirklichen wollte“, berichtet Gerhard Heim, der Erste Beigeordnete der Stadt Marbach. Leider sei die Idee damals an der zu geringen Resonanz gescheitert. „Die Nachfrage der Eltern war einfach nicht hoch genug.“

Das „hoch interessante Thema“ wird aber auch in Marbach weiter verfolgt. „Wir bleiben da dran“, versichert Heim. Sollte der Wunsch der Eltern nach einem Waldkindergarten deutlicher werden, könne man sich so eine Einrichtung in Ergänzung zu den bestehenden Kindergärten gut vorstellen. „Räumlich gesehen ist Rielingshausen dafür prädestiniert, weil wir da halt den Wald haben“, so Heim. Auch von den Erzieherinnen her sollte der Wunsch passen, mit den Kindern jeden Tag in der Natur zu sein. „Da sehe ich vor allem deshalb gerade gewisse Schwierigkeiten, weil augenblicklich alles Personal in den vorhandenen Einrichtungen benötigt wird“, stellt Heim fest. Man sei aber offen für einen Wald- oder Naturkindergarten, weil es eine gute Ergänzung und Erweiterung der pädagogischen Konzeption darstelle.