Beilstein Lukas Volz avanciert zum Matchwinner

Lukas Volz selbst sprach nach der Partie vom besten Spiel, „das ich bislang für die SG gemacht habe“. Zwölfmal traf der Rückraumspieler insgesamt und spielte sich dabei quasi in einen Rausch. Ihm gelang einfach alles. „Wenn es so läuft, dann musst du werfen. Schließlich hat man solche Tage ja nicht oft“, meinte er und war einfach nur froh, dass es am Ende für einen Sieg reichte. Zur Halbzeit hatte es danach nämlich noch nicht ausgesehen, die SG lag mit 13:15 zurück. „In der ersten Hälfte sind wir in alte Muster verfallen und haben zu sehr Standhandball gespielt. Damit geht es nicht“, sagte Volz. Klisch meinte: „Wir haben unser Rückzugsverhalten nicht hinbekommen.“ Mehrfach kassierten die Hausherren so schnelle Tore per Konter. Davon sah man nach der Pause nichts mehr, die Hausherren hatten Schmiden besser im Griff. Spannend blieb es dennoch quasi bis zum Schluss. Die Gäste nahmen beim Stand von 24:22 (51.) für die SG zwar noch einmal eine Auszeit, gegen den weiterhin starken Benjamin Krotz im Tor fanden sie trotzdem kein passendes Mittel. Vorne trumpfte neben Volz nun auch Luca Schmid auf und der Sieg war perfekt. „Als wir den Ball laufen gelassen haben, lief es“, resümierte Matchwinner Lukas Volz zufrieden. SG Schozach-Bottwartal:

Krotz, Rizk – Schmitz, Volz (12/4), Schmid (4), Klisch, Rossmeier (2), Zieker (4), Schilpp, Saur (3), Ziegler, S. Kroll (3), Zluhan, Deuring (1).