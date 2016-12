Beilstein - Unbekannte haben in der Zeit von Freitag, 23. Dezember, bis Montag, 26. Dezember, ein etwa faustgroßes Loch in ein Garagentor in der Königsberger Straße geschnitten. Durch diese Öffnung hindurch konnte dann das Tor geöffnet werden. Im Anschluss durchsuchten die Täter verschiedene Abstellplätze, insbesondere wurden Abdeckplanen von Reifenstapeln gezogen. Entwendet wurde nach bisherigem Stand allerdings nichts.