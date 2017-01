Beilstein Kurzweiliger Abend mit Heiterem und Makabrem

In sein Programm bezog Thomas Schreckenberger auch ganz aktuelle Ereignisse mit ein wie etwa die Befragung von Martin Winterkorn durch einen Untersuchungsausschuss: „Der wusste nicht mal, dass er VW-Chef war.“ Auch nicht fehlen durfte Donald Trump. Bis zu dessen Amtseinführung habe er sich auf die Vorhersagen verlassen und immer noch geglaubt, dass sich gleich Hape Kerkeling die Maske vom Gesicht reißen würde. Mit seiner Vermutung, was Angela Merkel zu diesem Anlass wohl geschenkt haben könnte, überprüfte Thomas Schreckenberger, wer in Geschichte aufgepasst hatte: „Vielleicht einen Gutschein für eine Cabrio-Fahrt durch Dallas.“

In Bezug auf die aktuelle Parteienlandschaft beklagte er den Mangel an Visionen und Persönlichkeiten, äußerte aber dennoch Unverständnis für die Wähler der AfD. Deren Parteivorsitzende hat es ihm am wenigsten angetan: „Was sagt Frauke Petry, wenn sie ins Kinderzimmer kuckt? Ich schau mal nach dem Rechten.“ Andererseits sei die Angst vor dem Fremden auch ein wenig verständlich: „Wenn der Boateng neben Ihnen einzieht, da wissen Sie ja, da gehen die Kriminellen ein und aus . . . da kommt der Hoeneß zu Besuch, der Beckenbauer . . .“ Ähnliche unerwartete Wenden zogen sich durch den gesamten Abend und wenn das Publikum bereits am Lachen war, legte Thomas Schreckenberger häufig noch einmal nach.