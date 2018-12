Beilstein Kunden dank Cannabis-Pflanzen bestens versorgt

Laut Anklage kaufte der Immobilienmakler allein im Zeitraum November 2015 bis Februar 2016 mindestens neunmal bei der Frau für rund 2500 Euro an die 250 Gramm Marihuana. Das räumte der Angeklagte auch direkt ein und schilderte den Prozessbeteiligten wortreich, dass er in dieser Zeit täglich konsumiert habe und zudem auch in eine Spielsucht geraten sei. „Damals arbeitete ich für einen Bauträger, der, wie ich später feststellte, ein Betrüger war, und geriet selbst in Privatinsolvenz.“