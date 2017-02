Beilstein Kulturfreunde stoßen auf das 30-Jährige an

„Beilstein war damals in Finanznot und hatte kein Geld, um in der Stadthalle etwas auf die Beine zu stellen“, erinnert sich Hanns-Otto Oechsle. Also traf man sich im Verein einmal monatlich, um ein Programm zu erstellen. Anfangs handelte es sich um klassische Musik. Da der Verein damit Minus machte, wurde das Angebot erweitert. „Es geht uns aber nicht darum, nur Einnahmen zu erzielen, sondern vor allem eine hochwertige Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Das ist das erste Kriterium“, meint Hanns-Otto Oechsle. Neben der Stadthalle wurden weitere Veranstaltungsorte in Beilstein, Oberstenfeld und Gronau gefunden. Man musste sich allerdings beschränken: „Es hat sich herausgestellt, dass kein Wiederholungseffekt entsteht, wenn Auftrittsorte zu selten bespielt werden“, so Oechsle.

Die teils knappen Kapazitäten stellen den Verein hin und wieder vor Probleme. So ist die Zahl von 400 oder 450 Zuschauern vielen bekannten Künstlern zu niedrig, um aufzutreten. „Obwohl wir ihnen einen Betrag garantieren“, sagt Hanns-Otto Oechsle. Bei Künstlern, die „mittel“ berühmt sind, wie der Oberstenfelder meint, bestehe die Gefahr, dass die Gage zu hoch sei. „Das sind die gefährlichen Fälle für uns“, sagt er. Während die offene Kulturkneipe den Auftritt unbekannter Künstler problemlos ermöglicht.

Die Palette an Veranstaltungen hat sich über die Jahre vielfältig entwickelt, selbst ein Poetry Slam zählt inzwischen dazu. Der Verein kann zudem auf viele Höhepunkte zurückblicken. „Für mich persönlich war das der Auftritt von Dieter Hildebrandt ein Jahr vor seinem Tod“, erinnert sich Hanns-Otto Oechsle an den Besuch des Kabarettisten in der Beilsteiner Stadthalle im Oktober 2012. Auch Auftritte wie die von Christoph Sonntag oder den Biermösl Blosn aus Bayern bleiben in Erinnerung. Am Sonntag lässt sich darauf zurückblicken. Der Blick nach vorne soll dabei nicht vernachlässigt werden – damit der Verein auch in den nächsten 30 Jahren für ausverkaufte Veranstaltungen sorgen kann.