Beilstein-Klingen Landwirt darf auf Verbleib seiner Wasserbüffel hoffen

Beilstein-Klingen - Rund fünf Monate liegt es zurück, dass das Landratsamt in Heilbronn dem Züchter Markus Koschitzky verboten hat, in Beilstein Wasserbüffel zu halten. Die damalige Anordnung: Die Tiere müssen umgehend von allen Weideflächen des Hofs entfernt werden, da die Freilandhaltung wegen fehlender Genehmigungen zu Natur-, Wasser- und Tierschutz baurechtswidrig sei. Der Tierbesitzer ließ das nicht so einfach auf sich sitzen und legte Widerspruch ein. Nun ein erster Teilerfolg für Markus Koschitzky: Das Verwaltungsgericht in Stuttgart hat einem entsprechenden Eilantrag von ihm stattgegeben. Die Wasserbüffel dürfen also vorerst auf den sich im Wasser- und Landschaftsschutzgebiet befindenden Flächen bleiben, die Nutzungsuntersagung ist hingegen rechtswidrig.