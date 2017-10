Beilstein-Klingen Faules und Stiellahmes muss entfernt werden

Im Weinberg der Familie Kawa, der sich im Beilsteiner Ortsteil Klingen befindet, ist an diesem Mittwoch jede helfende Hand gern gesehen. Denn die Lembergertrauben stehen zur Lese an. „Etwas später, als bei den meisten Kollegen“, weiß Weinbauer Kawa, doch die Lage erfordert es. Aber diese hat auch Vorteile, wie der schwäbische Wengerter ausführt: „Dafür faulen die Trauben hier nicht so schnell, obwohl wir sie länger hängen lassen“. Außerdem sei in diesem Jahr nichts erfroren, obwohl die Weinberge höher liegen. „Es gibt einen vollen Herbst“, so das Urteil Kawas, der zufrieden auf die Qualität und Ausbeute seiner Trauben blickt. „Nur wenig muss in diesem Herbst weggeschnitten werden“.

Von würzig-feuchter Luft und frischen Temperaturen sind die Ernte-Helfer umgeben, die bald nasse Füße bekommen vom feuchten Gras. Doch beim eifrigen Einsatz der Scheren wird es den Traubenschneidern schnell warm und die Socken trocknen von alleine. Zwar ist der Hang nicht so steil wie an jenem, wo Kawas Trollinger- und Rieslingtrauben wachsen, doch geht das permanente Stehen in Schräglage auch hier tüchtig in die Beine und vor allem in den Rücken. „Der tut abends ordentlich weh“, weiß Lieselotte Kawa, die die Weinlese schon seit 40 Jahren managt und für das leibliche Wohl sorgt. „Sie ist immer ein wenig angespannt“, meint die Erstgeborene Nicole mitfühlend, die gemeinsam mit ihren beiden Geschwistern Alexander und Caroline sowie allen Partnern, beim Lesen hilft. „Das tun wir alle gern“, erzählt die Tochter, deren Schwester mit Mann und Söhnchen Matz sogar vom Bodensee angereist war, um bei der Lese dabei sein zu können. Und obwohl Nachwuchs bei Kawas Tochter Caroline und Schwiegertochter Julia unterwegs ist, lassen sich auch die beiden Frauen den Spaß nicht nehmen.