Beilstein - Mit diesem Andrang hätten wir nicht gerechnet“, ist Florian Engelhardt begeistert, der mit vielen Freunden am Freitagabend die erste Auflage von „Kelter in Concert“ auf die Beine gestellt hat. Rund 150 Zuhörer hatten sich vor dem Keltercafé versammelt. „So viele passen gar nicht rein“, stellt Joseph Schweinbenz fest, der vom Freundeskreis Asyl den Freitagstreff organisiert.

Viele junge Syrer sind da, aus Beilstein und auch aus anderen Orten, viele Fans der Bands und ein weiteres Drittel kann man wohl den Familien und wohlwollenden Beilsteinern zuordnen, die die Musiker, Asylsuchenden und Organisatoren des neuen Keltertreffs aus unterschiedlichen Gründen unterstützen.

„Die Tochter unserer Freundin tritt hier heute auf“, sagt ein älteres Ehepaar, das aus dem über 30 Kilometer entfernten Bietigheim-Bissingen angereist ist. Marlene Polek freut sich über so viele Fans, wenn man der jungen Beilsteinerin die Aufregung auch etwas anmerkt. Zusammen mit Nikos Aragon das Duo „MaNi“ enstanden. Seit drei Jahren machen die beiden Musik „aus Freude und Überzeugung“ miteinander. Die Beilsteinerin und der US-Amerikaner, der dank seiner Heilbronner Mutter perfekt deutsch spricht, sind öfter auf der Straße zu hören. „Wir wollen die Leute erfrischen“, sagt Marlene Polek. Mit elektronischer Verstärkung, für die Hans-Jürgen Fein sorgt, ist das zwar etwas ungewohnt, gelingt aber dennoch mit Charme und Bravour.

Doch zunächst macht Mt. Canoe alias Daniel Herrmann den Auftakt. Mit Songs von Paul Simon und Mumford and Sons lockt der Sänger die Leute ins Innere. Dass er die letzten Tage nur Tee zu sich genommen hat, tut der rauchigen Stimme keinen Abbruch. Mit Gitarre und Mundharmonika ist der junge Mann fast eine ganze Blues-Band. Die meist ruhigen Songs von Daniel Herrmann kommen gut an.

Das tun auch MaNi an diesem Abend mit Songs wie „Fare Thee Well“, ein gut hundert Jahre alter amerikanischer Folk Song, der durch den Film „Inside Llewyn Davis“ wieder zu großer Popularität gekommen ist und auch in der Version von Bob Dylan als „Dink’s Song“ gern gehört wird. Den beiden reicht es aber nicht, bekannte Lieder mit Gitarre und zweistimmigem Gesang zu covern. Aus Frank Sinatra’s „New York, New York“ wird ein langsamer Shuffle, „Fast D“ peppt ein herrlicher Scatgesang auf, und bei „Rock all over you“ singen alle mit. Ganz zu Recht verlangt das begeisterte Publikum noch Zugaben, doch es folgt ja noch der „Top Act“.

„Wir sind heut ein bisschen kastriert“, scherzt Florian Engelhardt, Gitarrist der Wings of Illusion und musikalischer Kopf des Abends. „Wir spielen nicht so laut wie sonst.“ Auch mit angezogener Handbremse grooven die Songs gehörig. Die Jam-Session vorneweg schafft noch etwas Wohnzimmeratmosphäre. „Kommt doch rein, es ist so kalt da draußen“, scherzt Engelhardt.

Dann wird gerockt. „Stone Child“ oder „Wet Dog“, alte wie neue Songs kommen beim gemischten Publikum gut an. Sänger Colin Bast, Bassist Jakob Obleser und Schlagzeuger Paul Albrecht heizen bis in die Nacht kräftig ein.

Das Konzept geht auf. Mit musikalischen Freunden will man das Keltercafé wiederbeleben und verschiedene Kulturen zusammenbringen. Das ist an diesem Abend aufs Beste gelungen und lässt hoffen, dass es noch viele Auflagen dieser neuen, kulturell wertvollen Veranstaltung geben wird.